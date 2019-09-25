На полуострове Копылово уничтожили найденный артиллеристский снаряд

В Тольятти, в лесополосе на полуострове Копылово, нашли артиллеристский снаряд. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Снаряд нашли на территории, прилегающей к дачному товариществу. На место происшествия направили инженерно-техническую группу ОМОН из Тольятти.

Как выяснили сотрудники Росгвардии, найден артиллеристский снаряд калибром 250 мм. Он пролежал в земле не один десяток лет. Предположительно, боеприпас являлся бетонобойным и находился в состоянии сильной коррозии.

Сотрудники ОМОН решили уничтожить снаряд на месте и подорвали его при помощи накладного заряда.