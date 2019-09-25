16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На полуострове Копылово уничтожили найденный артиллеристский снаряд Экс-мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин покончил с собой Из-за обрушения стены аварийного дома в центре Самары был поврежден газопровод В самарском техникуме на паре скончался третьекурсник В Самаре из-за короткого замыкания эвакуировали школу

Чрезвычайные происшествия Происшествия

На полуострове Копылово уничтожили найденный артиллеристский снаряд

ТОЛЬЯТТИ. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 92
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти, в лесополосе на полуострове Копылово, нашли артиллеристский снаряд. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото: пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области

Снаряд нашли на территории, прилегающей к дачному товариществу. На место происшествия направили инженерно-техническую группу ОМОН из Тольятти.

Как выяснили сотрудники Росгвардии, найден артиллеристский снаряд калибром 250 мм. Он пролежал в земле не один десяток лет. Предположительно, боеприпас являлся бетонобойным и находился в состоянии сильной коррозии.

Сотрудники ОМОН решили уничтожить снаряд на месте и подорвали его при помощи накладного заряда.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6