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Вице-президент "Балтики": "Для ЕАЭС будет полезен переход к концепции сорегулирования"

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "Балтика" выступает за разумное регулирование рынка пивоваренной продукции и сегмента FMCG в целом, а также за строгое соблюдение баланса между контролем товарооборота и нагрузкой на бизнес в Евразийском экономическом союзе. Об этом в ходе пленарного заседания форума "Евразийская неделя" заявил вице-президент "Балтики" по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям региона Восточная Европа Алексей Кедрин, отвечая на вопрос модератора — председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна.

Фото: предоставлено компанией "Балтика"

Для принятия решений по вопросам, касающимся регулирования на территории стран ЕАЭС, необходимо выводить на новый уровень взаимодействие представителей бизнеса и регуляторов.

Именно Деловой совет ЕАЭС позволяет сегодня бизнесу вести конструктивный диалог с властью в отношении наднационального законодательства в том темпе, который диктует бизнес-необходимость. При этом финальные решения по ключевым вопросам должны быть взвешенными и предполагать точечную работу с наиболее существенными угрозами для отрасли, что невозможно без глубокой экспертной дискуссии. Регуляторные меры стоит формировать таким образом, чтобы они учитывали интересы добросовестного бизнеса и не создавали избыточную нагрузку на предпринимателей.

Участники панельной дискуссии пришли к единому мнению о том, что прослеживаемость товаров на наднациональном уровне не должна быть дополнительной нагрузкой на бизнес и конечную цену для потребителя. Такая ситуация может привести в том числе к снижению конкурентоспособности продукции ЕАЭС на мировых рынках.

"Мы убеждены, что в процессе выработки дополнительных мер по регулированию рынка пива, как и других товаров, необходимо соблюсти баланс — обеспечить прослеживаемость товаров, не допуская чрезмерных ограничений и нагрузки на бизнес. В конце концов, это отвечает интересам потребителей, бюджетов стран и населения в целом. Нам в ЕАЭС будет полезен скорейший переход от концепции диалога бизнеса и власти к концепции сорегулирования. Только так мы сможем оперативно реагировать на вызовы, стоящие перед нами", — считает Алексей Кедрин.

Ключевым документом для пивоваренной отрасли на уровне ЕАЭС сейчас является технический регламент "О безопасности алкогольной продукции", работа над которым велась продолжительное время. "Балтика" поддерживает интеграцию в рамках ЕАЭС и считает, что некоторые положения регламента, в частности ряд определений пивоваренной продукции, уже нуждается в доработке. Необходимость регулярной корректировки технического регламента продиктована высокими темпами развития алкогольного рынка.

По оценке Алексея Кедрина, Деловой совет ЕЭАС — идеальная площадка для постоянного совершенствования и актуализации техрегламента в соответствии с меняющимися законами рынка. Изменения в регламенте, предлагаемые производителями, являются важными для отрасли и могли бы сделать требования максимально приближенными к рыночным реалиям и потребительским трендам современного пивоварения.

Участники дискуссии также уделили особое внимание вопросу конкурентоспособности товаров из стран ЕАЭС на мировых рынках и возможным формам сотрудничества с зарубежными партнерами. Пивоваренная продукция является высококонкурентной на рынке ЕАЭС. Carlsberg Group, частью которой является "Балтика", представлена в странах союза 10 заводами (восемь заводов компании "Балтика" в России, один завод в Казахстане и один завод в Беларуси). Компания обладает многолетним позитивным опытом работы в ЕАЭС и на международных рынках. Российское пиво известно далеко за пределами страны — продукция "Балтики" экспортируется в более чем 75 стран мира, в 43 из которых компания является единственным поставщиком в категории, успешно реализуя экспортную стратегию.

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