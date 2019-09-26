В Самарской Луке разыскали потерявшегося мужчину из Екатеринбурга

В четверг, 26 сентября, спасатели разыскали в Самарской Луке потерявшегося жителя Екатеринбурга. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Вечером 25 сентября сотрудникам экстренной службы сообщили, что в лесу с. Подгоры заблудился 56-летний мужчина из Екатеринбурга. Он приехал в Самарскую область, чтобы посетить Скит Нектария Эгинского, мужского монастыря в Подгорах. Но из-за незнания местности мужчина не смог найти обратную дорогу к переправе.

Спасатели ПСС Самарской области вместе с лесничеством с 19:00 до 3:00 искали мужчину и в итоге решили продолжить поиски утром с сотрудниками местной пожарной части, полиции, лесниками и волонтерами "Лиза Алерт".

Утром 26 сентября шесть спасателей подразделения Зеленая роща получили информацию о примерном местоположении потерявшегося. Через час мужчину обнаружили на подъеме в Прямые горы.

От медицинской помощи он отказался. Спасатели передали мужчину сотрудникам полиции.