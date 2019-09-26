В Самаре возбудили дело из-за столкновения толкача с баржей и лодочной платформы

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба — ч. 1 ст. 263 УК РФ в связи со столкновением на Волге у Самары речного толкача с баржей и лодочной платформы. Об этом сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Ночью 14 августа 2019 г. экипаж толкача "Речной 91" с баржей № 2573 наехал на лодочную платформу "Волжский" на 1703 км в левобережной зоне Саратовского водохранилища реки Волга в Волжском районе Самарской области.

По данным следствия, в результате столкновения повреждения получили два лодочных паука и три маломерных судна. Ущерб составил более 1 млн рублей. На месте происшествия работали следователи и криминалисты.

Ведется следствие, устанавливают все обстоятельства случившегося.