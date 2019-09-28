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В Самаре ищут двух пропавших 10-летних девочек

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По информации ДПСО "Лиза Алерт", 10-летние Анастасия Колесник и Ирина Коркунова пропали в четверг, 26 сентября. Известно, что школьницы собирались после уроков сходить в кино, а после этого перестали выходить на связь.

Фото: "Лиза Алерт" ДПСО

Приметы девочек:

Анастасия Колесник: рост 135 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые до плеч. Была одета в розовую куртку, серую кофту и черные леггинсы.

Ирина Коркунова: рост 140 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-зеленые. Была одета в голубую шапку, горчичного цвета куртку, черные джинсы, черно-серые со звездами кроссовки.

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