В Самаре ищут двух пропавших 10-летних девочек

По информации ДПСО "Лиза Алерт", 10-летние Анастасия Колесник и Ирина Коркунова пропали в четверг, 26 сентября. Известно, что школьницы собирались после уроков сходить в кино, а после этого перестали выходить на связь.
Приметы девочек:
Анастасия Колесник: рост 135 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые до плеч. Была одета в розовую куртку, серую кофту и черные леггинсы.
Ирина Коркунова: рост 140 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-зеленые. Была одета в голубую шапку, горчичного цвета куртку, черные джинсы, черно-серые со звездами кроссовки.