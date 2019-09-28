В Самаре ищут двух пропавших 10-летних девочек

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По информации ДПСО "Лиза Алерт", 10-летние Анастасия Колесник и Ирина Коркунова пропали в четверг, 26 сентября. Известно, что школьницы собирались после уроков сходить в кино, а после этого перестали выходить на связь.

Фото: "Лиза Алерт" ДПСО