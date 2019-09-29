В Самаре водитель легковушки при повороте на "красный" сбил пешехода

В субботу, 28 сентября, в Кировском районе Самары 36-летний водитель автомобиля Lada Vesta сбил пешехода на ул. Чекистов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 12:20 водитель легковушки ехал по ул. Транзитная со стороны ул. Александра Невского. В пути при повороте налево под запрещающий сигнал светофора на ул. Чекистов он сбил 81-летнего пешехода, который переходил проезжую часть на "зеленый".

После ДТП пострадавшего доставили в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

По факту ДТП проводится проверка.