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Суды Происшествия

В Самаре осужден автомошенник, обманувший нескольких человек на сумму более 132 млн рублей

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Федеральный суд Промышленного района Самары вынес приговор по делу 32-летнего Василия Монахова, которого обвиняли в 22 эпизодах мошенничества (ст. 159 УК РФ), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, по версии следствия, в 2017 г. обвиняемый в Самаре выдавал себя за представителя ООО "Тойота Мотор" и утверждал, что может помочь в приобретении Toyota и Lexus со значительной скидкой, а также реализовать по Трейд Ин автомобили любых марок по завышенной цене. При этом самарец не собирался выполнять обещанное, да и не мог. Он обманул нескольких граждан на сумму более 132 млн рублей.

Приговором  суда Монахову назначено наказание в виде шести лет лишения свободы.

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