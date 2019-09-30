Жительница Сызрани получила шесть лет колонии за убийство брата

В Сызрани суд вынес приговор местной жительнице, которую признали виновной в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В феврале 2019 г. она дома на кухне выпивала с братом и другими знакомыми. Родственники поссорились, и началась драка, во время которой женщина дважды ударила мужчину кухонным ножом. Потерпевший скончался на месте.

Сызранский городской суд приговорил обвиняемую к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.