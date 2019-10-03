Самарскую "Фабрику-Смирнов" оштрафовали за нарушение санитарных норм

Самарского производителя колбасной продукции и полуфабрикатов ООО "Фабрика-Смирнов" оштрафовали за нарушение санитарных норм.

Так, летом текущего года по распоряжению управления Роспотребнадзора по Самарской области на предприятии была проведена плановая проверка, в результате которой выявлены нарушения технических регламентов. Среди них, в частности, наличие дефектов в покрытии стен и потолка, нарушения целостности пола, выбоины в цехе термообработки продукции, отсутствие процедуры "входного контроля поступающего сырья, а также готовой продукции на обсемененность сальмонеллами" с кратностью, предусмотренной санитарными правилами.

Помимо этого проверяющие обнаружили, что 27 кг свиной шкурки и 19,5 кг кожи цыпленка-бройлера хранятся с несоблюдением температурного режима — при "плюс 2" градусах Цельсия вместо положенных по нормам "минус 18". Также в результате проверки выяснилось, что на предприятии для дезинфекции поверхностей, оборудования и посуды используется раствор "Белизны" "в произвольной концентрации". Такой подход, пришли к выводу проверяющие, нарушает требования технического регламента Таможенного союза.

Кроме того, экспертные заключения и лабораторные испытания выявили наличие в продуктах питания на "Фабрике-Смирнов" патогенных организмов, в том числе сальмонеллы.

По итогам проверки на "Фабрику-Смирнов" был составлен протокол об административном нарушении по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ ("Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов"), и на компанию был наложен штраф в размере 300 тыс. рублей. Это, кстати, минимальный размер штрафа по данной статье.

Однако, несмотря на это, "Фабрика-Смирнов" обратилась в суд в попытке снизить размер штрафа, либо заменить его на предупреждение. Свои требования компания мотивировала тем, что впервые совершила административное нарушение, а также тем, что находится в сложном финансовом положении. По информации представителей компании, за первое полугодие 2019 г. расходы, включаемые в себестоимость продукции, увеличились на 27%, на заработную плату — на 50%. Помимо этого ежемесячно общество оплачивает кредит, а также осуществляет лизинговые платежи. В продолжение представители фабрики поясняют, что основными покупателями ее продукции являются федеральные торговые сети — "Ашан", "Х5", "Магнит", "Лента" и другие. "Срок ввода продукции в ассортиментную матрицу торговых сетей составляет от шести месяцев до одного года, с длительным сохранением текущей полочной цены. Фактическое повышение цен происходит один раз в год, что влияет на ценовую политику предприятия и вынуждает продавать продукцию по действующим ценам, что ведет к уменьшению прибыли и занижению налогооблагаемой базы", — отмечается в определении суда со ссылкой на представителей компании.

В итоге суд пришел к выводу, что нарушения, допущенные "Фабрикой-Смирнов", создали угрозу причинения вреда жизни и здоровью человека, "даже не смотря на то, что продукты питания не были допущены в оборот". В связи с этим суд посчитал недопустимым заменить штраф предупреждением. Однако, с учетом того, что это первое административное нарушение компании, а также с учетом ее сложного финансового положения, суд посчитал возможным снизить размер штрафа — с 300 тыс. руб. до 150 тыс. рублей.