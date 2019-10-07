Денис Кравчук отказался от депутатского кресла в губдуме

Депутат Самарской губернской думы Денис Кравчук на прошлой неделе написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Сегодня, 7 октября, этот вопрос обсуждался на думской комиссии по этике. Данную информацию подтвердил сам депутат.

"К сожалению, поводом для этого решения стала ошибка в моей декларации, допущенная одним из моих помощников. По закону депутат полностью несет ответственность за предоставляемые сведения, поэтому и отвечать за это придется мне. Как законопослушный гражданин в данной ситуации не могу поступить иначе", — объяснил он.

По словам Кравчука, на такой шаг он пошел также, чтобы "не бросать тень" на фракцию "Единой России" в губернской думе.

"Когда я вступал в партию и шел на выборы, то делал это не ради личной выгоды. На первом месте у меня всегда было и остается стремление помочь людям и сделать их жизнь лучше. Что-то получалось, что-то не до конца удалось сделать в качестве депутата. Но уверен, что обязательно получится. Обещаю своим избирателям, что сложение депутатских полномочий никак не отразится на тех проектах и делах, которые мы начали вместе с жителями моего округа. Считаю не вправе их подвести и готов сделать все необходимое, чтобы этого не произошло. Но главное свое обещание перед ними — оставаться порядочным человеком — я сдержал, когда принял непростое решение добровольно покинуть областной парламент. Хочу поблагодарить всех своих коллег-депутатов за совместную работу. Уверен, что вместе с ними мы сможем сделать еще немало полезных дел. Я всегда готов подключиться к решению вопросов, от которых зависит благополучие людей", - заявил депутат.

Его заявление будет рассмотрено на очередном заседании думы.