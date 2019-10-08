Bentley и отель в Германии: "АК Банк" начал распродажу имущества

На продажу выставлено имущество лишенного лицензии в марте 2018 г. самарского "АктивКапитал Банка" ("АК Банк") - недвижимость в России и за ее пределами, транспортные средства, а также права требования к должникам кредитной организации, как физическим, так и юридическим лицам. Информация об этом опубликована на официальном сайте арбитражного управляющего банка - Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Так, на торги выставлены "Абарин отель Гмбх" в Баден-Бадене (Германия) за 39,25 млн руб., автомобиль Bentley Continental Flying Spur 2007 г. выпуска - за 5,95 млн руб., жилой дом площадью 738,2 кв. м в городе Пушкин Ленинградской области - за 162,7 млн, квартира (136,9 кв. м) на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге - за 35,31 млн, квартира (334,7 кв. м) на ул. Шпалерной в Санкт-Петербурге - за 281,09 млн руб., нежилое здание в Москве площадью 1,2 тыс. кв. м - за 227,24 млн руб., здание на Красноармейской, 1 в Самаре, где прежде располагался офис "АК Банка" - за 312,5 млн рублей.

В общей сложности продаются 99 лотов общей стоимостью более 3,5 млрд рублей. Торги назначены на 19 ноября 2019 года. В случае, если имущество на них не будет реализовано, его выставят на продажу повторно с дисконтом в 10% - 20 января 2020 года.

После 85 лотов из 99 могут быть выставлены (в случае отсутствия спроса) на торги путем публичного предложения с постепенным понижением цены на них. Эти торги состоятся в случае необходимости с 28 января по 27 июня 2020 года. При этом стоимость разных лотов за время проведения этих торгов может снизиться на 23-99,4%. Максимальное снижение цены предусмотрено для четырех лотов, в которых продаются земельные участки сельскохозяйственного назначения в Волжском районе Самарской области.

Напомним, "АК Банк" был лишен лицензии на осуществление банковской деятельности 29 марта 2018 г., в мае суд признал его банкротом, а незадолго до того ЦБ РФ опубликовал сведения, согласно которым, на момент отзыва лицензии обязательства банка превышали величину его активов на 6,43 млрд рублей.

По состоянию на 1 сентября 2019 г., по данным АСВ, обязательства "АК Банка" перед кредиторами составляют 25 млрд рублей.

По факту нарушений, допущенных в преддверии банкротства банка, возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 195 УК РФ ("Неправомерные действия при банкротстве"), ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями").

В сентябре в Москве был арестован экс-глава "АК Банка" Григорий Оганесян. Он проходит подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ранее, в августе, банкир был признан банкротом.