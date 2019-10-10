Участники ОПГ, производившие контрафактное машинное масло, получили условные сроки

Центральный райсуд Тольятти вынес приговор участникам ОПГ, производившим контрафактное машинное масло. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Тольяттинец организовал подпольный цех по производству контрафактного машинного масла. Он контролировал процесс его изготовления, заказывал сырье, а также перевозил готовую продукцию. Сообщники разливали товар в канистры и бочки, наносили на тару этикетки брендовых марок моторных масел и необходимые маркировки.

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 180 УК РФ ("Незаконное использование средств индивидуализации товаров"). Подозреваемых задержали на территории складов в Центральном районе. Полицейские изъяли свыше 50 тыс. л готовой к продаже контрафактной продукции и более 600 пустых бочек с маркировкой заводов-изготовителей.

Суд назначил организатору преступной группы два года лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года, остальные получили — от года и двух месяцев до двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 18 месяцев. Приговор вступил в силу.