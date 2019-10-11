Поджог, в результате которого погибли четверо тольяттинцев, мог устроить родственник одного из них

В поджоге частного дома на ул. Чапаева в Центральном районе Тольятти, в результате которого погибли четверо человек, подозревают двоюродного брата одного из погибших - 64-летнего пенсионера Владимира Феклина, сообщает "Самарское обозрение".

Напомним, 5 октября в 2:00 в сгоревшем доме были обнаружены тела четырех человек. Погибшими оказались 58-летний Сергей Еськов, 40-летняя Гавриленко В.И., 50-летний гражданин Дмитриев и Швыдкая О.П. 1984 года рождения. У всех были признаки отравления окисью углерода.

По факту обнаружения тел Центральный МСО Тольятти областного СУ СК РФ возбудил уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более человек").

По данным следствия, Феклин и Еськов были прописаны по одному адресу — в частном доме на проезде Кутузова. У поджигателя изъяли металлическую канистру с бензином емкостью 6 литров, несколько стеклянных бутылок с горючими жидкостями. Пенсионеру угрожает срок вплоть до пожизненного.