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Суды Происшествия

В Тольятти бывший налоговый инспектор на пять лет отправится в колонию за взятку

ТОЛЬЯТТИ. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Автозаводский районный суд Тольятти признал бывшего главного государственного налогового инспектора межрайонной ИФНС России №2 по Самарской области виновным в покушении на получение взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В суде установлено, что в октябре 2018 г. инспектор предложил руководителю коммерческой организации за вознаграждение в размере 1 млн руб. свою помощь в снижении установленной им же суммы недоимки по налогу на добавленную стоимость. Для этой цели сотрудник налоговой передавал директору фирмы информацию из материалов проводимой проверки, оказывал помощь в подготовке возражения на акт проверки, в результате чего сумма недоимки была снижена со 139 млн до 20 млн рублей.

В качестве подтверждения чиновнику были представлены финансовые документы, подтверждающие перечисление требуемой суммы на счета указанных им организаций и предпринимателей.

В марте 2019 г. он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. По представлению прокуратуры области налогового инспектора уволили с государственной гражданской службы в связи с утратой доверия.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд на четыре года лишил его права занимать должности государственной службы.

Приговор в законную силу не вступил.

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