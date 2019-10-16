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Музеи и выставки Культура

В Самаре открылась выставка мексиканской гравюры XX века

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 16 октября, в Самарском областном художественном музее состоялось открытие выставки мексиканской гравюры XX века. Мероприятие прошло в рамках Дней мексиканской культуры в Самарской области, которые стартовали 15 октября.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Открытие выставки посетили чрезвычайный и полномочный посол Мексики госпожа Норма Пенсадо, а также атташе по вопросам культуры и образования посольства Мексики госпожа Наталия Фортуни.

Директор Самарского областного художественного музея Алла Шахматова провела для гостей обзорную экскурсию по музейным залам.

С вступительным словом к гостям мероприятия обратилась куратор выставки, заместитель директора музея по научной работе Татьяна Петрова: "Собрание работ, которые вы видите сегодня, было в свое время подарено художниками из объединения "Мастерская народной графики" Владимиру Ивановичу Володину, который до 1953 года был директором  Куйбышевского художественного музея, а позднее, будучи ответственным секретарем Союза художников СССР, по долгу службы поддерживал дружеские контакты с зарубежными мастерами изобразительного искусства. Основными сюжетами этих работ была борьба за мир без атомной бомбы, на них показаны жизнь и быт простых людей Мексики. Язык, на котором общались эти художники — язык линогравюры, хорошо понятен и нам".

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