Более чем 50 региональных проектов получат президентские гранты на развитие гражданского общества

Приволжский федеральный округ занял II место в стране по количеству победителей и по сумме выделяемого финансирования из Фонда президентских грантов.

Такая информация поступила по итогам второго конкурса 2019 года по распределению грантов президента РФ. Победил каждый четвертый участник из ПФО: проекты 407 лидеров из Приволжья получат 618,4 млн рублей. Всего на второй конкурс некоммерческие организации округа отправили 1,7 тыс. заявок.

У Самарской области второе место: грантовое финансирование на сумму 98 млн руб. получил 51 проект. Лидер по количеству проектов-победителей среди регионов ПФО - Республика Башкортостан: 55 заявок на сумму 63 млн рублей. На третьем месте - Удмуртская Республика, ее некоммерческие организации получили 37 грантов на общую сумму 49 млн рублей.

Победителей конкурса поздравил полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

"Лидирующие позиции Приволжского федерального округа - яркий показатель того, что в наших регионах востребован конкурс грантов президента России. Количество победителей из ПФО растет: по итогам первого конкурса в июне этого года поддержку главы государства получили 337 заявок нашего округа, а во втором уже на 20% больше. Более чем на 100 млн руб. возросла общая сумма, которая будет направлена на реализацию проектов некоммерческих организаций Приволжья. Это победа всех жителей округа, ведь гранты президента России направляются прежде всего на развитие социально значимых проектов, которые призваны сделать жизнь каждого гражданина ПФО интереснее и комфортнее".

Всего в России из 9 тыс. проектов, поданных на конкурс, победителями признаны 2128 (23,4%), они получили финансирование на сумму 4,35 млрд рублей.



