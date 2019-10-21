Напитки из села Старый Аманак покорили жюри федерального конкурса "Золотая осень"

"Золотой хмель" из Похвистнеского района завоевал медали агропромышленной выставки "Золотая осень — 2019". Генеральный директор компании Евгений Худанов рассказал "ВН" о принципах производства качественных напитков.

Ассортимент выпускаемой на заводе продукции включает в себя более двух десятков наименований: вода и лимонады, квас и чайный гриб, слабоалкогольные напитки на основе меда, а также традиционные пенные. Сейчас проходит регистрацию новый бренд "Аманакское".

"Более 10 лет наше предприятие выпускает высококачественные напитки из экологически чистого сырья. Наше село славится своей артезианской водой, которую не нужно подвергать дополнительной обработке, настолько она чистая", — рассказал генеральный директор ООО "Золотой хмель" Евгений Худанов.

Продукция предприятия пользуется высоким спросом на всей территории Самарской области и в соседних регионах. Ежесуточный объем выпуска продукции составляет более 4 тыс. литров. На Поволжской агропромышленной выставке народ буквально выстраивается в очередь, чтобы отведать напитков из Старого Аманака.

В родном селе Евгения Худанова знают не только как главу предприятия, но и как неравнодушного к проблемам сельчан человека с высокой социальной ответственностью: заасфальтировал дорогу, купил мебель и оборудование в школу и детсад, вложил средства в ремонт здания интерната, а сейчас меняет в селе водопровод.

В этом году предприятие "Золотой хмель" вошло в число финалистов конкурса "Достояние губернии". Кроме того, компания получила право наносить на свою продукцию знак "Самарский продукт", который учрежден областным правительством. Теперь региональной символикой маркируется вся продукция предприятия.

фото предоставлено ООО "Золотой хмель"

На "Золотой осени" небольшая компания из села Старый Аманак боролась за медали в конкурсных номинациях выставки. Как подчеркивает руководитель компании, высокое качество напитков позволяет достойно представлять Самарскую область на всероссийском конкурсе.

"В выставке "Золотая осень" мы участвуем во второй раз, — рассказал Евгений Худанов. — Наша продукция была отмечена наградами в прошлом году, а в этом году мы привезли с выставки золотую и бронзовую медали. Мы тесно взаимодействуем с Минпромторгом и Минсельхозом области и очень благодарны региональному правительству за поддержку небольших производителей и активное продвижение наших брендов. Мы ценим доверие со стороны руководства региона, но самое главное для нас — доверие потребителя".

На выставку "Золотая осень" компания приехала, как говорится, себя показать и других посмотреть. Всероссийский сельскохозяйственный форум дает возможность производителям проводить встречи с коллегами из других компаний и обсуждать различные вопросы производства и сбыта.