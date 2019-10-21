Наркокурьер, задержанный под Самарой при перевозке 25 кг героина, получил 12,5 лет колонии

Вступил в силу приговор Красноярского районного суда в отношении 35-летнего гражданина одной из стран СНГ Айниддина Ахророва, признанного виновным в покушении на незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере (ч.3 ст. 30 и ч.5 ст. 228.1 УК РФ), об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

По данным ведомства, Ахроров был задержан их сотрудниками в январе 2019 г. во время операции по пресечению канала поставок наркотических средств в Россию с территории одной из республик Средней Азии, организованный членами транснационального преступного сообщества.

Ахроров являлся представителем преступного сообщества и был задержан с поличным при перевозке наркотических средств транзитом через Самарскую область в Кемерово. В ходе обследования его автомобиля был обнаружен и изъят героин массой свыше 25,4 кг.

На основании материалов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом УФСБ России по Самарской области в отношении Ахророва было возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере по ч.3 ст. 30 и ч.5 ст. 228.1 УК РФ.

По окончании следствия он предстал перед Красноярским районным судом, который признал его виновным и назначил ему наказание в виде 12,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей.