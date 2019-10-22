"Давай, раз принес": в суде огласили подробности по делу зампрокурора, обвиняемого во взяточничестве

В понедельник, 21 октября, в Промышленном райсуде состоялось очередное заседание по делу бывшего зампрокурора этого района Олега Анищенко, обвиняемого в получении взятки.

Напомним, в начале декабря прошлого года он был задержан в своей служебном кабинете. У него было изъято 200 тыс. руб., меченых спецкрасителем, которые передал посредник в интересах подследственного Алексея Чараева, позже осужденного за организацию незаконного игорного бизнеса.

Перед началом допроса вызванного в суд сотрудника УФСБ защита просила суд удались из зала журналистов, мотивируя свое ходатайство тем, что их с подсудимым позиция до конца не выработана и еще рано озвучиваться ее в СМИ.

Позиция Анищенко действительно изменилась. Если в суде по избранию ему меры пресечения он раскаивался в содеянном, то теперь на судебном следствии защита пытается доказать, что в отношении подсудимого была совершена провокация.

Как рассказал суду старший оперуполномоченный управления "М" Александр Б., 3 декабря 2018 г. к ним поступило заявление Чараева, сообщившего, что с него Владимир Коршиков вымогает 1 млн руб., которые предназначаются для сотрудников прокуратуры, Следственного комитета и ОБЭП. Якобы за эту сумму гарантировалось, что выдвинутое ему обвинение не будет утяжелено, а также дальнейшее "крышевание" его игорной деятельности на территории Самары. В качестве доказательства своих слов он предоставил правоохранителям аудиозапись своего разговора в Коршиковым.

На следующий день последний был задержан при получении от Чараева 110 тыс. руб. и согласился сотрудничать. Получив согласие прокурора области на проведение следственного эксперимента в отношении Олега Анищенко, оперативники УФСБ, навесив на Коршикова спецсредства, оправили его передавать взятку.

Свидетель, наблюдавший происходящее сообщил, что Анищенко заявил Коршикову, что для решения вопроса надо хотя бы 500 тыс. рублей. А когда посредник, не договорившись, собрался уйти, зампрокурора остановил его: "Давай, раз уж принес".

Сразу же как Коршиков покинул кабинет, туда вошли оперативники и предложили добровольно выдать не принадлежащие прокурору предметы. Но тот "пошел в отказ". При проведении обыска меченые купюры нашли в комнате отдыха за кулером, а руки Анищенко светились от спецкраски.

Не оспаривая эти обстоятельства, адвокат выяснял у свидетеля причину, по которой подсудимый, не оказывавший сопротивления, был доставлен в УФСБ в наручниках. Почему, не будучи задержанным, он провел там ночь якобы прикованным к стене. Видимо, защита будет настаивать на том, что признание вины на предварительном следствии было вынужденным.