Владимир Кошелев принял участие в съезде "Деловой России" в Москве

Председатель комитета по строительству "Деловой России" Владимир Кошелев принял участие в осеннем съезде организации. В рамках съезда прошли встречи с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, заместителем Председателя Правительства РФ Ольгой Голодец, заместителем министра экономического развития РФ Сергеем Галкиным. Вновь избранный во время съезда Координационный Совет включает в себя 37 участников, среди них Владимир Кошелев.
Также на съезде члены строительного комитета обсудили проведение открытого заседания, которое пройдет 1 ноября в рамках форума "Управление и контроль строительства". Мероприятие объединяет представителей строительного сообщества, на нем будут озвучены предложения по развитию отрасли и взаимодействию с властью.