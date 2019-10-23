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Федеральная власть Власть и политика

Владимир Кошелев принял участие в съезде "Деловой России" в Москве

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель комитета по строительству "Деловой России" Владимир Кошелев принял участие в осеннем съезде организации. В рамках съезда прошли встречи с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, заместителем Председателя Правительства РФ Ольгой Голодец, заместителем министра экономического развития РФ Сергеем Галкиным. Вновь избранный во время съезда Координационный Совет включает в себя 37 участников, среди них Владимир Кошелев.

Фото: департамент по связям с общественностью "Деловой России"

Также на съезде члены строительного комитета обсудили проведение открытого заседания, которое пройдет 1 ноября в рамках форума "Управление и контроль строительства". Мероприятие объединяет представителей строительного сообщества, на нем будут озвучены предложения по развитию отрасли и взаимодействию с властью.

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