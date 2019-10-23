Владимир Кошелев принял участие в съезде "Деловой России" в Москве

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Председатель комитета по строительству "Деловой России" Владимир Кошелев принял участие в осеннем съезде организации. В рамках съезда прошли встречи с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, заместителем Председателя Правительства РФ Ольгой Голодец, заместителем министра экономического развития РФ Сергеем Галкиным. Вновь избранный во время съезда Координационный Совет включает в себя 37 участников, среди них Владимир Кошелев.

Фото: департамент по связям с общественностью "Деловой России"