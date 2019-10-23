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Футбол Спорт

Миодраг Божович и Александр Анюков, получившие красные карточки в матче с "Оренбургом", прибыли на заседание КДК РФС

МОСКВА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Миодраг Божович и защитник Александр Анюков, получившие красные карточки в матче чемпионата России по футболу с "Оренбургом", прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), сообщает rsport.ria.ru.

Напомним, что игра 13 тура чемпионата России в Оренбурге завершилась победой самарцев и потасовкой, по итогам которой красные карточки получили Анюков, Божович и главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов.

Заседание КДК РФС состоится в среду. Также в Дом футбола в Москве приехал генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков.

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