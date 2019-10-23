Тренер "Крыльев Советов" дисквалифицирован на пять матчей

Защитник "Крыльев Советов" Александр Анюков дисквалифицирован на два матча, главный тренер самарцев Миодраг Божович - на пять игр, две из которых условно, сообщает sport-express.ru со ссылкой на главу Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артура Григорьянца. Божович также заплатит штраф в 100 тыс. рублей.

Наставник "Оренбурга" Владимир Федотов при этом остался без наказания, он пропустит один матч за полученную красную карточку.

Напомним, все трое приняли участие в потасовке в конце матча 13-го тура чемпионата России "Оренбург" — "Крылья Советов" (0:1) и были удалены с поля главным арбитром встречи Василием Казарцевым.

"Для начала: все представители обоих клубов, которые находились в технической зоне, получили штрафы в 10 тысяч рублей каждый за то, что покинули ее пределы, — сказал Григорьянц. — Цитирую рапорт: "Миодраг Божович в агрессивной форме схватил тренера ФК "Оренбург" Владимира Федотова и оказал на него физическое воздействие. После этого Божович отправился в центральный круг и оскорбил второго помощника судьи, Тихона Калугина. В рапорте указана прямая цитата слов Божовича. Владимир Федотов удален за физическое воздействие оборонительного характера в отношении Божовича в ответ на агрессивное поведение в свой адрес. Футболист "Крыльев" Александр Анюков удален за агрессивное поведение (удар соперника плечом в грудь в момент остановки игры)".

По словам Григорьянца, выступая на заседании КДК, Божович сказал, что лично звонил Тихону Калугину и извинялся за нецензурную брань, а также извинился перед главным тренером "Оренбурга" Федотовым и комитетом. Судья и тренер извинения приняли.

"КДК выяснял, что подразумевалось в рапорте под физическим воздействием, потому что есть разные формы наказания за это. Выяснилось, что это было не физическое воздействие, Божович притянул к себе Федотова за лацканы куртки, а не бил его, Федотов инстинктивно отреагировал на действия Божовича, это статья "Агрессивное поведение". Поведение Анюкова также попадает под эту статью. КДК, рассматривая вопрос с Александром, учел, что красная карточка стала для него первой за 20-летнюю карьеру. Анюков — дисциплинированный футболист, он извинился лично перед Чукановым после игры, извинился публично через прессу и извинился перед КДК", - рассказал глава комитета.