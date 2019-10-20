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Футбол Спорт

"Крылья Советов" на выезде обыграли "Оренбург"

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В матче 13-го тура Российской премьер-лиги "Крылья Советов" на выезде обыграли "Оренбург" — 1:0, сообщает официальный сайт клуба.

Фото: kc-camapa.ru

Единственный гол наша команда забила на 18-й минуте. Дмитрий Комбаров выполнил подачу на дальнюю штангу, защитник "Оренбурга" выбил мяч прямо на ногу Антону, который в касание мощным ударом отправил снаряд в сетку ворот соперника.

Этот поединок самарцы заканчивали вдесятером. После потасовки, которая случилась на поле в добавленное время, у "Крыльев" был удален Александр Анюков. Также главным арбитром встречи были удалены главные тренеры команд — Миодраг Божович и Владимир Федотов.

Отметим, что эта победа стала для "Крыльев" первой над "Оренбургом" в чемпионате РПЛ и третьей подряд в этом сезоне. До этого самарцы побеждали своих географических соседей только в Кубке России и Первенстве ФНЛ. Также эта встреча стала для нашей команды пятой в сезоне, в которой "Крылья" не пропускали

.Следующий матч команда Миодрага Божовича проведет 27 сентября. На "Самара Арене" наши футболисты сыграют против питерского "Зенита". Начало встречи — в 15:00.

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