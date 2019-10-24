Миодраг Божович: "Решение КДК по делу, это моя вина, я неправильно себя повел"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович считает справедливым решение КДК РФС дисквалифицировать его на пять матчей после потасовки в конце матча 13-го тура чемпионата России с "Оренбургом". Об этом наставник самарцев рассказал rsport.ria.ru.

Напомним, инцидент произошел в конце матча в Оренбурге, завершившегося победой гостей со счетом 1:0. В компенсированное время после спорного эпизода в штрафной площади самарцев на бровке произошла потасовка с участием игроков и тренеров команд, по итогам которой красные карточки получил Божович, защитник самарцев Александр Анюков и главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов. КДК РФС в среду дисквалифицировал Анюкова на два матча чемпионата России, Божовича на пять матчей (два из них условно), Федотов пропустит одну игру. Также Божович оштрафован на 100 тыс. рублей.

"Все (решение КДК) по делу, это моя вина, я неправильно себя повел. Теперь буду думать, прежде чем что-то сделать. Вина лежит на мне, я еще раз хочу извиниться за то, что произошло. Благодарен судьям, тренеру "Оренбурга" и КДК, что они приняли мои извинения. Вы знаете, что меня могли наказать еще более строго", — сказал Божович по телефону.

А вот решение по Анюкову, по мнению гендиректора "Крыльев Советов Виталия Шашкова, могло быть и мягче. "Понятно, что было бы лучше, если бы главный тренер находился на скамейке, а не на трибуне. Но у нас сильный тренерский штаб. Будет тяжелее без Божовича на скамейке, но справимся. Решение КДК по Миодрагу справедливое. Что касается Анюкова, то тут хотелось бы решения помягче. Это его первая прямая красная карточка, плюс его немножко спровоцировали. Но что есть, то есть", — сказал Шашков в беседе с корреспондентом championat.com.