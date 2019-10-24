Подписано соглашение о сотрудничестве между облправительством и Российско-Германской внешнеторговой палатой

В четверг, 24 октября, в регионе состоялось заседание Российско-Германской внешнеторговой палаты, в нем приняли участие председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, уполномоченный Российско-Германской внешнеторговой палаты в ПФО, генеральный директор компании Linde Engineering gmbH Rus Андреас Реннер, исполнительный директор Российско-Германской внешнеторговой палаты Кристиан Хартен, руководитель департамента по глобальной реализации Linde AG Тильман Вайде, представители органов исполнительной власти Самарской области.

Германия входит в первую десятку стран по объему экспорта товаров из региона и стабильно лидирует по объему импорта в регион. Более 20 лет самарские предприниматели взаимодействуют с бизнесом земель Северный Рейн-Вестфалия и Нижняя Саксония.

В 2018 г. объем внешнеторгового оборота Самарской области с Федеративной Республикой Германия составил $578 млн, в том числе экспорт — $172 млн, импорт — $406 млн.

В пятницу, 25 октября, состоится открытие офиса немецкой транснациональной химической компании Linde AG, которая является одним из ведущих мировых производителей газов промышленного и медицинского назначения. "Тот факт, что компания Linde AG определила местом размещения своего головного офиса именно Самару, для нас очень показательно", — подчеркнул Виктор Кудряшов.

На заседании были представлены презентации российско-германских проектов, реализуемых на территории Самарской области. Руководители компаний и предприятий смогли поделиться опытом ведения бизнеса в Самарской области и рассказали об инвестиционных преференциях, полученных на территории региона.

В завершение заседания состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Самарской области и Российско-Германской внешнеторговой палатой.

Завтра делегация предпринимателей из Германии посетит АвтоВАЗ, ОЭЗ "Тольятти", технопарк "Жигулевская долина", где они проведут переговоры с российскими партнерами.