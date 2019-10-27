Главе КФХ Владимиру Чупахину развивать хозяйство помогают гранты

Хозяйству Владимира Чупахина 27 лет. Многолетний опыт подсказывает оптимальные решения, и результаты очень хорошие. В текущем году фермер во второй раз получил грант на развитие.

Владимир Чупахин взялся за создание собственного хозяйства в 1992 году. Времена непростые, но желание работать самостоятельно, решительность и упорство взяли свое. Начинали с сотни голов крупного рогатого скота. Занимались разными направлениями.

Сегодня в хозяйстве два отделения и 1400 га земли. Есть вся необходимая техника — трактора, комбайны, грузовой транспорт. Собственная кормовая база позволяет содержать более 1200 голов крупного рогатого скота. Молочное направление — 528 голов симментальской породы, из них 303 дойные в селе Тимяшево, остальные — казахской белоголовой — на мясном направлении в Подлесной Андреевке. Надои — около 2 тонн в сутки, жирность молока — 4-4,4%, и хозяйство держится именно на нем.

Летом 2019 года на 50% обновили технику, на эти цели направили 10 млн рублей грантовых средств и 8 млн рублей собственных. Надо отметить, что хозяйство Чупахина получает грант уже во второй раз — первый был получен в 2015 году.

Владимир Чупахин считает, что гранты — хорошее подспорье для фермера. Например, хозяйство откармливает до 180-200 кг бычков, которых принимают живым весом как раз в рамках договора о грантовом финансировании.

Есть, конечно, и здесь свои сложности. Второй грант получали на обновление машинного парка, но пока перечислили средства гранта, цены на технику выросли. Впрочем, приобрели все, что планировали, правда, потратить собственных средств пришлось на 2 млн рублей больше — разница для хозяйства чувствительная.

Одна из самых серьезных проблем, по мнению Владимира Васильевича, — это кадры. В его хозяйстве трудятся 15 человек, но часть коллектива постоянно меняется. "Дельных механизаторов для растениеводческого направления вполне можно найти, и в хозяйстве такие есть — например, Александр Савельев работает больше 20 лет. А вот с доярками — проблема, — рассказывает Владимир Чупахин. — Всё у нас есть — и кормовая база своя, сенаж, сочные корма, и стадо хорошее. Но конечный результат зависит именно от доярок. А добросовестных где найдешь?"

В селе Подлесная Андреевка жителей мало, в основном пожилые. Приезжают к Чупахину операторы машинного доения из других районов, да надолго не задерживаются. Вот и приходится заведующей фермой Наталье Андриенко подменять то одну доярку, то другую.

К слову, хозяйство стало бы намного эффективнее, если бы в селе был газ. Вопрос долгое время не решался. Год назад Владимир Чупахин обратился напрямую к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову, и дело сдвинулось с мертвой точки. Поддержал и глава района Александр Лемаев. Сейчас оформляется документация, завезены трубы. "Если бы не поддержка Дмитрия Игоревича, пришлось бы ждать еще долго", — уверен глава КФХ.

Крестьянско-фермерское хозяйство Владимира Чупахина многое делает для развития Подлесной Андреевки и Тимяшева. На таких хозяйствах держится наше село.