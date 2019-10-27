Молочная ферма в Карабикулово развивается во многом не благодаря, а вопреки обстоятельствам

Рассказ о Шенталинском районе невозможен без упоминания деревни Карабикулово и одноименного сельскохозяйственного предприятия. Эта крупная ферма кажется эталоном молочного животноводства. Но ровно до тех пор, пока вы не познакомитесь с ее жизнью поближе. Реальность такова, что масштаб проблем ООО "Карабикулово" под стать размаху деятельности и амбициям — внушительный.

Основа жизни

Директор "Карабикулово" Эдуард Загидуллин может показаться человеком неприветливым и даже резким. Он отвлекается на телефон каждые три минуты, и почти за каждым звонком — вопросы, требующие безотлагательных действий. Загидуллин давно уже привык решать проблемы в режиме "завтра — это никогда". Откуда тут взяться радушию? Инвестором "Карабикулово" выступает Фуат Гарифов. "Мы бы не справились, если бы не грамотные инвестиции Фуата Габдулахатовича, — подчеркивает Загидуллин. — Без него не было бы толковых работников, не хватало бы ГСМ, не обновлялся бы парк техники".

Без фермы жизнь в этом уголке губернии полностью остановилась бы — ни детского сада, ни клуба, ни даже пункта фельдшерско-акушерской помощи…

В ООО "Карабикулово" около 1300 коров, из них 550 дойных, 97 лошадей, 198 овец. За всеми нужен уход, так что потребность в молодых кадрах в хозяйстве большая. На площади 10 тыс. га здесь выращивают не только сенаж для внушительного поголовья рогатого скота. Урожаи позволяют производить востребованные в районе перловую, пшеничную, манную, ячневую крупы, муку высшего и 1-го сортов, горох. Из муки на пекарне при хозяйстве пекут экологически чистый хлеб. В сетевых магазинах хозяйства можно встретить даже макаронные изделия. По качеству они на голову выше большинства тех, что в супермаркетах.

Решает потребительский спрос

Несколько лет назад в Карабикулово запустили свой цех переработки молока: передовое оборудование, строгое соблюдение технологического процесса, близкая к идеальной чистота. Молочка — молоко разной жирности, масло, творог, сыры, кисломолочные напитки — производится на принципах совершенной натуральности, без добавления загустителей, консервантов, порошков и тем более пальмового масла. Со временем хозяйству удалось выстроить грамотную сеть дистрибуции. Продукция "Карабикулово" продается в близлежащих городах и селах нашей и соседней областей.

Четыре автолавки работают в фиксированных точках по определенным дням недели, а также развозят заказы. Предприятие выпускает продукцию, строго ориентируясь на спрос. Но даже с такой продвинутой системой маркетинга цех загружен всего лишь на четверть. Остальное молоко, около половины надоев, приходится сдавать на крупные молокозаводы по ценам, которые даже с учетом государственных субсидий не способны удержать хозяйство на плаву.

Здоровье и молочная экономика

Парадоксально, но реализовать качественный продукт непросто. Из-за коротких сроков хранения от него отказываются крупные ритейлеры. А откуда бы им взяться без консервантов? Хозяйство приглашают в Агропарк, но дорогая логистика и небольшие объемы поставок негативно скажутся на конечной цене продуктов. Самое обидное, что "Карабикулово" искренне хочет снабжать отличной молочкой детские сады и школы Шенталинского района. Но действующая система тендеров настроена не на качество, а на дешевизну. Получается, что экономия важнее здоровья детей?

Многие родители, понимая всю абсурдность ситуации, отказываются от школьного питания в пользу домашней еды, приготовленной на продукции "Карабикулово". С точки зрения Эдуарда Загидуллина, здесь могло бы помочь волевое решение районной администрации. Ведь в Самарской области уже были прецеденты, когда условия тендеров изменяли так, чтобы псевдомолочный "ширпотреб" перестали признавать пригодным для питания детей. Но пока движения в этом вопросе в Шенталинском районе нет.

Вообще "Карабикулово" при своем размахе деятельности сталкивается со множеством препятствий различной сложности и хорошо иллюстрирует проблемы сельского хозяйства федерального уровня. Привычка потребителя к продукции среднего, скажем мягко, качества приводит к тому, что покупатели, взращенные на промышленных стандартах, перестают ценить натуральные продукты. А как они будут это делать, если никогда и не видели парного молока? Вот и удивляются, что молоко пахнет коровой, или недоумевают, почему мука имеет желтоватый оттенок. Как объяснить каждому, что именно так должно быть…

В плену формализма

Не так давно в "Карабикулово" завершили строительство двух коровников на 250 голов каждый. Казалось бы, можно рассчитывать на частичное возмещение затрат. Но по всплывшей постфактум формальности коровники должны располагаться под одной крышей. Уже четвертый год из-за этого хозяйство не может дождаться субсидии и, как следствие, не торопится начинать новое строительство. Здесь не верят обещаниям, не надеются на кредиты. Вместо них — колоссальные вложения энергии и самоотверженный труд. И хозяйство продолжает развиваться. Вот новый сеносклад, вот недавно построенный кормоцех, вот новый немецкий станок для коровьего "педикюра". Находятся силы и для необычных проектов. В частности, "Карабикулово" планирует предложить жителям губернии сельский туризм.

Повышенная социальная ответственность — еще один крест сельхозпредприятия. Хорошее уличное освещение, достойная мечеть, модернизированный водопровод, приличные дороги — все это заслуга исключительно ООО "Карабикулово". Почти завершено обустройство деревенского клуба, где смогут коротать зимние вечера сельчане всех поколений. Местные жители привыкли, что хозяйство помогает во всем. Но, конечно, оно не всесильно. И огромная проблема для этой крупной и важной фермы — "докричаться" из своего дальнего уголка, дать понять, что ей самой нужны и понимание, и реальная помощь.

Эдуард Загидуллин, директор ООО "Карабикулово":

— Я верю в возможность перемен к лучшему. Они начнут происходить, когда фермеров услышат и поймут люди, способные вносить изменения в жизнь сельских предприятий, когда на всех уровнях начнут работать на результат, о чем постоянно говорит Президент страны.