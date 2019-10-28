Проблемную площадку на ул. Солнечной, 51 распланирует совладелец "Золушки-Металлиста" Николай Золов

Совладелец мясокомбината "Золушка-металлист" Николай Золов получил разрешение городских властей распланировать территорию в границах улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной и пр. Кирова общей площадью 27,7 га, сообщает "Самарское обозрение". Проект требовался, чтобы обменять участок на ул. Солнечной, 51, с которого ранее прогнали ООО "Самарский монолит", на другой, а на проблемном построить детсад.

Напомним, в 2015 г. компания приступила к строительству 16-этажного дома по соседству с детским садом № 153. Против стройки сразу же выступили жители соседних домов. В апреле того же года горожане обратились в Государственную инспекцию строительного надзора и министерство строительства Самарской области. Ведомства провели проверку, которая подтвердила наличие у строителей всех необходимых разрешений. Но вместе с тем госинспекция обнаружила неточности в градостроительном плане земельного участка, подготовленном депстроем во время оформления документов. Из-за этих неточностей появились ошибки в проектной документации на новостройку. В итоге выдачу "Самарскому монолиту" разрешения на строительство признали незаконной.

Изменить это решение в судах не смогли ни сами строители, ни мэрия. В 2018 г. "Самарский монолит" окончательно отказался от планов на стройплощадку и засыпал котлован, вырытый еще до остановки работ. После этого власти Самары предложили компании обменять проблемный участок на новый — в Кировском районе, на пересечении Ташкентского переулка и пр. Юных Пионеров. Чтобы компенсировать понесенные на Солнечной убытки, "Самарский монолит" согласился на обмен, но процесс заволокитился.

Лишь в феврале 2019 г. Росреестр снял с участка в Кировском районе запись об ограничении права в виде аренды. Но для обмена площадок потребовалось утвердить новый проект планировки территории на ул. Солнечной. Первый вариант ППТ, подготовленный еще в марте 2018 г., в департаменте градостроительства забраковали.

18 октября глава департамента градостроительства Сергей Шанов подписал распоряжение о разрешении разработать новый ППТ территории. Документ разрешили разработать совладельцу мясокомбината "Золушка-металлист" Николаю Золову.

В опубликованном тексте распоряжения указано, что ППТ разрабатывается для всей территории в границах улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной и пр. Кирова. Отдельными пунктами в техническом задании указано "изменение вида разрешенного использования земельного участка". При этом кадастровый номер упомянутого участка в официальном опубликовании указан с ошибкой. Но Сергей Шанов подтвердил "СО", что речь идет именно о проблемной стройплощадке по адресу: Солнечная, 51а. "Да, это участок "Самарского монолита". Документация разрабатывается для того, чтобы сменить зонирование территории и наконец-то передать ее в муниципальную собственность — о чем нас долго просили жители этого района", — сообщил руководитель департамента градостроительства.

Ранее говорилось, что после завершения обмена мэрия собирается использовать участок на Солнечной для строительства нового детского сада. Но в опубликованных документах еще одним пунктом технического задания по площадке названо "обоснование возможности строительства объектов потребительского рынка". В параметрах нового объекта указано, что он будет относиться к "жилой и общественной застройке" до 25 этажей. Ранее Николай Золов в строительном бизнесе замечен не был. Производство ООО "Золушка-металлист" в данном квартале также не расположено.

Как считает заместитель генерального директора НП "Приволжское региональное общество архитекторов и проектировщиков" Эрдем Манзаров, городская администрация может планировать компромиссное использование проблемной площадки. "Сомневаюсь, что в бюджете действительно есть деньги для строительства детского сада на этом участке. Возможно, городская администрация хочет поженить жилую часть и социальный объект. Эта практика идет еще из времен Советского Союза. 12% от площади строящегося жилья забирал город для социальных объектов — отделений почты, детских садов, школ. Мне понятна позиция местных жителей и их желание увидеть на этом участке большой детский сад, а не жилую застройку. Но нужно также понимать, что деньги на это с неба не упадут. Вполне естественно найти для площадки спонсора, который бы профинансировал строительство детского сада, но при этом и для себя извлек какую-то выгоду", — рассуждает Манзаров.

В ООО "Золушка-металлист" от комментариев отказались, отметив лишь, что разработка ППТ — это сторонний проект Золова. Связаться с Николаем Золовым не удалось. В ДГС Самары на момент сдачи номера на запрос не ответили.