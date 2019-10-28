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ЖКХ и благоустройство Общество

В Кировском районе Самары 600 домов и 73 соцобъекта переведены на резервную схему отопления из-за аварии

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 28 октября, в 10:25 в ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение об утечке на трубопроводе теплоснабжения диаметром 900 мм по адресу ул. Береговая, 8 в Самаре.

На время проведения ремонтных работ теплоснабжение потребителей 600 жилых многоквартирных домов (количество жителей уточняется) и 73 социально значимых объектов осуществляется по резервной схеме. На их работу данная ситуация не повлияла.

На месте аварии проводятся работы по замене участка трубы силами двух ремонтных бригад в составе 17 человек и шести единиц техники.

Ориентировочное время восстановления теплоснабжения потребителей по штатной схеме сегодня в 22:00.

Дополнительная информация уточняется, сообщает ГУ МЧС по Самарской области. 

 

Гид потребителя

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