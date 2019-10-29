Утечка на ул. Береговой, где без отопления остались более 61 тыс. жителей, устранена

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В 22:50 в понедельник, 28 октября, аварийно-ремонтные работы на месте утечки на ул. Береговой, 8 завершены, теплоснабжение потребителей восстановлено по штатной схеме, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.