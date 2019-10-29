Утечка на ул. Береговой, где без отопления остались более 61 тыс. жителей, устранена

В 22:50 в понедельник, 28 октября, аварийно-ремонтные работы на месте утечки на ул. Береговой, 8 завершены, теплоснабжение потребителей восстановлено по штатной схеме, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
Напомним, что утечка произошла на трубопроводе теплоснабжения диаметром 900 мм.
На время проведения ремонтных работ теплоснабжение потребителей 418 жилых многоквартирных домов (61458 человек из них 4600 детей) и 73 социально-значимых объектов осуществляется по резервной схеме. На работу социально-значимых объектов данная ситуация не повлияла.