Губдума приняла выход Дениса Кравчука из состава депутатского корпуса

Во вторник, 29 октября, депутаты Самарской губернской думы утвердили выход коллеги — Дениса Кравчука ("Единая Россия") — из состава думы.

Ранее депутат написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию.

Напомним, как ранее сообщал Волга Ньюс, в начале октября его заявление рассматривалось на заседании думской комиссии по этике.

"К сожалению, поводом для этого решения стала ошибка в моей декларации, допущенная одним из моих помощников. По закону, депутат полностью несет ответственность за представляемые сведения, поэтому и отвечать за это придется мне. Как законопослушный гражданин, в данной ситуации не могу поступить иначе", — объяснял Денис Кравчук, добавляя, что на такой шаг он пошел также, чтобы "не бросать тень" на фракцию "Единой России" в губернской думе.