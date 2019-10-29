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Театр Культура

Валерий Гришко: "Без нового здания Театр драмы будет уничтожен за три года"

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На днях в Самаре был объявлен конкурс на реконструкцию Театра драмы им. М.Горького. На проект реконструкции планируется потратить около 62 млн руб. из регионального бюджета.

По техническому заданию уже известно, что количество мест в главном зале уменьшится на 22 кресла, будет расширен подвал со стороны Театральной площади, заменены устаревшие сценические технологии, создана звукозаписывающая студия. Подрядчика планируется найти к концу ноября. Проект требуют подготовить к 20 января 2021 года.

Пока еще точно неизвестно, где разместится труппа театра на время реконструкции родного здания.

Напомним, в августе был объявлен тендер на строительство второго здания театра рядом с родным "теремком". Но перспектива строительства на территории Струковского сада очень не понравилась общественности, и конкурс отменили.

Театру драмы пророчат сцену в КРЦ "Звезда" или в ДК на пл. Кирова. Но с этим категорически не согласен художественный руководитель театра Валерий Гришко. "Для нас это принципиальный вопрос - где мы будем представлять 27 спектаклей. В Самаре нет ни одного дворца культуры или развлекательного центра, где наш театр мог бы нормально существовать и развиваться. Можно представить один или два спектакля, но не вести полноценную работу", - убежден Валерий Гришко.

Также он отметил, что театру и сегодня приходится вычеркивать из своего репертуара спектакли из-за невозможности складировать декорации в старом здании - там слишком мало места. Второе здание помогло бы театру и расширить репертуар. В проекте, где новый корпус театра размещался бы на территории Струковского сада, была мысль, что второе здание станет экспериментальной площадкой.

"Я еще в начале года отмечал, что нашему театру необходимо второе здание, - говорит Валерий Гришко. - В ДК на пл. Кирова наш театр просто деградирует. Без нового здания Театр драмы за три года будет уничтожен. Одно дело - уехать на гастроли на пару месяцев, пока идет реконструкция, а другое - работать в чужом, неприспособленном здании. А городу и региону необходим наш театр, он всегда был визитной карточкой Самары".

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