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Владимир Гутенев: "В здравоохранении растет спрос на цифровизацию, новые технологии и продукты" В 2020 году начнется рекультивация территории бывшего Средне-Волжского завода химикатов в Чапаевске Дмитрий Азаров обсудил с Владимиром Чихиревым социально-экономическое развитие Кинеля Губдума приняла выход Дениса Кравчука из состава депутатского корпуса Ольгу Гальцову переизбрали на пост омбудсмена Самарской области

Власть и политика

Владимир Гутенев: "В здравоохранении растет спрос на цифровизацию, новые технологии и продукты"

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Итоги и перспективы развития инновационного территориального кластера медицинских и фармацевтических технологий Самарской области обсудили участники круглого стола, прошедшего в Самарском государственном медицинском университете при поддержке Комитета по развитию высокотехнологичной медицины и внедрению передовых практик охраны здоровья на предприятиях промышленности Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям".

Эксперты также затронули вопросы о ходе реализации федерального проекта "Создание единого цифрового контура на основе ЕИГСЗ" (национальный проект "Здравоохранение"), перспективы развития фармацевтической промышленности и экспорта медицинских товаров и услуг в регионе. Участникам круглого стола продемонстрировали результаты разработок конструкторского, химического и других отделов Научно-производственного Технопарка СамГМУ, а также представили ряд проектов, один из которых — уникальная система хирургической навигации.

Председатель Комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ, президент Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям" Владимир Гутенев озвучил параметры бюджета на реализацию госпрограммы "Научно-технологическое развитие РФ" и напомнил, что согласно майскому указу президента РФ В. В. Путина, к 2024 г. необходимо обеспечить увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50% от их общего числа. "В этом — вопрос нашего будущего, нашей конкурентоспособности в мире сегодня и на отдаленную перспективу", — уверен Гутенев.

По его словам, инновационные территориальные кластеры являются одним из эффективных механизмов сотрудничества широкого круга участников от науки, образования, производства, обеспечивающих разработку, внедрение новаций и их успешную коммерциализацию.  В последние годы именно здравоохранение демонстрирует устойчивый рост спроса на новые технологии и продукты. Итогом реализации нацпроекта "Здравоохранение", убежден Владимир Гутенев, должно стать увеличение выпуска наукоемкой медицинской и фармацевтической продукции, способной успешно конкурировать с импортными аналогами на российском и международном рынках.

Депутат назвал цифровизацию медицины важным направлением инновационного территориального кластера медицинских и фармацевтических технологий Самарской области: "За время работы сформированы новые наукоемкие бизнесы, выполняются многомиллионные государственные контракты по линии Минпромторга России и Минобрнауки России, получили динамичное развитие локализованные на его территории предприятия малого и среднего бизнеса. Идет активная коммерциализация разработанных инновационных продуктов в области "IT-медицина" и смежных сферах в семи регионах России и странах СНГ", — сказал он.

В заседании также приняли участие министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов, министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, ректор Самарского государственного медицинского университета, председатель стратегического комитета инновационного территориального кластера медицинских и фармацевтических технологий Самарской области Александр Колсанов, а также руководители крупнейших предприятий и общественных организаций региона.

В завершении мероприятия Владимир Гутенев вручил добившимся высоких результатов самарцам почетные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Также, по поручению президента Союза Машиностроителей России Сергея Чемезова, Владимир Гутенев вручил руководителям областных больниц и клинической станции переливания крови медали "За доблестный труд" и почетные грамоты.

Также в этот день Владимир Гутенев торжественно вручил председателю Самарской губернской думы, почетному ректору Самарского государственного медицинского университета Геннадию Петровичу Котельникову медаль М. Т. Калашникова — за его большой вклад в развитие отечественной промышленности.

Вечером парламентарий провел личный прием граждан.

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