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Суды Происшествия

Риелтору Егоровой и ее подельникам второй раз вынесли приговор

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском районном суде Самары 30 октября после повторного рассмотрения вынесли приговор 12 подсудимым во главе с Еленой Егоровой, признанным виновными в мошенничество в особо крупном размере.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, в мае 2018 г. апелляционная инстанция отменила приговор, которым главная осужденная была приговорена по совокупности приговоров к шести годам колонии. Четверо ее подельников отделались за мошенничества условными сроками, остальные же получили от двух с половиной до четырех с половиной лет лишения свободы.

Семеро дожидались повторного рассмотрения дела в СИЗО, и после оглашения приговора пятеро были освобождены, отбыв к этому моменту свои наказания.

Егорова, вновь получившая пять лет лишения свободы, осталась за решеткой, но и срок ее наказания скоро истекает.

Сценарий мошенничеств, организованных Егоровой, был незамысловат. Она приходила к гражданам, дававшим объявления о сдаче квартир в аренду, и подписывала с ними договор, из которого ей становились известны их паспортные данные. Изготовив липовые доверенности от имени жертв на своих подельников, она продавала эти квартиры или закладывала в банках, получая кредиты.

Преступных эпизодов набралось 28, в том числе потерпевшими оказались три банка.

По словам Екатерины Сокирской, являющейся адвокатом Натальи Крячковой, приговоренной к трем годам лишения свободы, многомиллионную сумму денег, полученных в результате мошенничеств, правоохранители не нашли и перспектива возмещения ущерба весьма туманна.

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