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Суды Происшествия

В Самаре 12 человек обвинили в аферах с жильем и землей

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Перед судом Самарского района предстали 12 человек: риелтор Егорова и, по версии следствия, помогавшие ей люди, многие из которых — пожилые.

Фото: ФОТО АВТОРА

Согласно гособвинению, Егорову и ее товарищей обвиняют в мошенничествах (в том числе — в сфере кредитования) и подделке документов. Схемы обмана людей были разные, считает гособвинение.

25 марта в суд была вызвана в качестве свидетеля нотариус Любовь Бурмистрова и она рассказала, как с удивлением обнаружила как-то раз в своем офисе следователя. Тот стал задавать нотариусу вопросы о неких доверенностях, которых она не выдавала. После разбирательства выяснилось, что и бланки-то в руках у следователя не ее, и подписи на документах — поддельные.

В суде дал показания грузчик муниципального предприятия. Он рассказал, что у него в машине лежали паспорта двух его товарищей (были оставлены в залог займа в пять тысяч рублей). Но потом паспорта бесследно исчезли.

Таким образом, получая незаконным путем разные документы риелторы готовили незаконные договоры о передаче собственности, считает следствие.

Недвижимость часто переоформлялась на подставных людей. Собственники о продаже их недвижимости и знать не знали. Доходы от сделки были около 2 млн руб., иногда — поменьше. Сейчас подсудимым грозят реальные сроки лишения свободы.

В уголовном деле интересы одного из подсудимых представляет адвокат Екатерина Пузикова (женщина известна на всю страну после обвинения в убийстве мужа-банкира, которое в итоге с нее сняли).

"Мой подзащитный просто познакомил инвестора с нуждавшимся в нем человеком, он невиновен", — рассказала журналисту Волга Ньюс в зале суда Екатерина.

Напомним, в этом году суд Самарского района уже отправил за решетку группу людей, занимавшихся мошенничествами с землей.

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