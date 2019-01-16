За хищение земли у самарской администрации мошенники получили реальные сроки

Как установил суд, пять самарцев занимались хищением земли по разным схемам. В некоторых случаях они даже покупали участки в Волжском районе, но подделывали документы: якобы приобрели землю в центре Самары.

Кадастровый инженер Татьяна Найда, а также занимавшиеся риелторской деятельностью Лилия Шеремет, Айгерым Имангулова, Светлана Агрова и Александр Кулаков были взяты под стражу в зале суда Самарского района 15 января, сразу после того, как судья Николай Черняков зачитал приговор.

Обвиняемые утверждали, что они ни в чем не виноваты, но суд установил следующее. Мошенничества совершались с 2009 по 2014 год. Всего совершено не менее 10 преступлений.

Так, риелторы подыскивали дешевый участок земли, часто — в Волжском районе. Выкупали его за небольшие деньги (около 25 тыс. рублей). Заключали официальную сделку купли-продажи. А потом, с помощью кадастрового инженера Найды, делали план участка, согласно которому он оказывался в неплохом месте Самары. В некоторых случаях участки покупали в Самаре, но неверно указывались их границы — в итоге земля начинала стоить в десятки раз больше.

По каждому случаю суд признал, что администрации Самары был нанесен ущерб в крупном или особо крупном размере.

Лилию Шеремет приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима, Татьяну Найду — к четырем годам и четырем месяцам лишения свободы, Айгерым Имангулову — к трем годам и 10 месяцам, Светлану Агрову к четырем годам и двум месяцам лишения свободы, Александра Кулакова — к четырем годам и пяти месяцам лишения свободы.