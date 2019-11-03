Двух жителей Димитровграда подозревают в разбойном нападении на тольяттинца

В Тольятти полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Вечером 24 октября злоумышленники напали на 49-летнего местного жителя, который был индивидуальным предпринимателем и продавал мобильники через соцсети. Он договорился с неизвестным покупателем о сделке. На парковке у торгового центра на ул. Автостроителей к нему в машину сели мужчины в темной одежде. Один из них приставил к голове потерпевшего пистолет, а его подельник выхватил у жертвы мобильник. После этого они скрылись на своей машине.

По ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой") возбудили уголовное дело.

По версии правоохранителей, преступление могли совершить жители Димитровграда, уже имевшие судимость за имущественные преступления. Задержаны двое безработных мужчин 32 и 29 лет. Их доставили в Тольятти.

Подозреваемые признали вину и согласились сотрудничать со следствием. Мужчины рассказали, что похищенный телефон заложили в ломбард, а деньги потратили. Предполагаемые преступники заключены под стражу.