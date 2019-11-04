Молодежка "Крыльев Советов" обыграла резервистов "Рубина"

В воскресенье, 3 ноября, в рамках 15-го тура молодежного Первенства России U-19 молодежная команда "Крыльев Советов" одержала победу над резервистами казанского "Рубина" со счетом 3:2 и после первого круга закрепилась на втором месте в турнирной таблице, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Подопечные Владимира Кухлевского забили быстрый гол — уже на шестой минуте отличился Артем Горбунов. Но буквально через 10 минут гости прорвали оборону хозяев и счет сравняли — 1:1. Вновь вышли вперед самарцы в концовке первого тайма — Владислав Тюрин забил гол "в раздевалку" — 2:1.

На 63-й минуте арбитр указал на "точку" в штрафной хозяев и "Рубин" сравнял счет с пенальти. Но уже через несколько минут форвард "Крыльев" Егор Голенков протаранил защиту гостей и установил итоговый счет — 3:2.

Следующую две игры самарцы проведут в Москве — с резервистами "Спартака" и ЦСКА.