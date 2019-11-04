В Самаре прошел забег в честь Дня народного единства

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В понедельник, 4 ноября, в Самаре в рамках торжественной акции "Мы — едины", приуроченной к государственному празднику на второй очереди набережной реки Волги прошел легкоатлетический забег "Самарская миля". Его дистанция равна 1586 метрам, что знаменует дату основания столицы региона.