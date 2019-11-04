В Самаре прошел забег в честь Дня народного единства

В понедельник, 4 ноября, в Самаре в рамках торжественной акции "Мы — едины", приуроченной к государственному празднику на второй очереди набережной реки Волги прошел легкоатлетический забег "Самарская миля". Его дистанция равна 1586 метрам, что знаменует дату основания столицы региона.
Забег стартовал на Волжском проспекте у бассейна ЦСК ВВС. Все финишировавшие получат памятный значок участника "Самарской мили". Кроме того, гости праздника смогут принять участие в ярком художественном флешмобе и оставить свои красочные пожелания и поздравления на огромной карте России. Затем начнется концертная программа "Мы — Россия" с участием творческих коллективов и солистов Самарской области. Специальный гость программы — баянист Дмитрий Храмков.