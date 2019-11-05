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Суды Происшествия

Вывоз песка с дамбы у Самары обернулся делом о незаконной рубке лесных насаждений

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском районном суде Самары продолжаются слушания по делу бывшего замначальника Куйбышевского РОВД Ивана Нещадимова, которого обвиняют в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности и вымогательстве взятки.

Напомним, в августе 2018 г. возбудили уголовное дело по факту получения Нещадимовым 200 тыс. руб. якобы за беспрепятственный вывоз песка с дамбы на реке Самара. По версии правоохранителей, вымогательство заключалось в том, что по приказу Нещадимова на штрафстоянке ОП №7 держали задержанные на дамбе самосвалы, и фирма, нанявшая их, терпела убытки.

Подсудимый вины не признает. По версии Нещадимова, его устранили с должности за то, что он добросовестно выполнял свою работу и пресекал хищение песка.

На последнем заседании, состоявшемся на минувшей неделе, допросили свидетеля, который служил в должности старшего оперуполномоченного отдела БЭП. Мужчина показал, что в УВД Самары поступило несколько заявлений от граждан о том, что неизвестные лица срывают насыпанную в 1980-х годах дамбу. Прокуратура держала на контроле все, что могло сорвать проведение чемпионата по футболу, и несколько раз отменяла отказ в возбуждении уголовного дела по этому поводу.

Аналогичные показания дал и его начальник Андрей Бабочкин. По словам мужчины, полиция проводила дополнительные проверки, во время которых пытались установить в том числе и законность передачи гидротехнического сооружения от одного собственника другому.

Также суд выслушал жителя пос. Рубежный Марселя Д. Тот рассказал, что односельчане в последнее время весьма обеспокоены экологической обстановкой. В реку Самару сбрасываются различные отходы, уничтожается лес, укрепляющий ее берег. Проблема обсуждается в соцсети "ВКонтакте", в Вайбере. В 2018 г. граждане были возмущены вырубкой деревьев, выросших на дамбе, вывозом оттуда песка и замещением его строительными отходами.

По словам свидетеля, лично он не менее пяти раз обращался в правоохранительные органы. Выезжая на место, где в очередь стояли самосвалы под загрузку песка, он звонил в полицию и контролировал их прибытие. На его жалобы прокуратура ответила что дамба находится в частной собственности и, соответственно, коммерческая деятельность там законна.

На заседании также стало известно, что сегодня эта деятельность прекращена, в СЧ УВД Самары расследуют уголовное дело, возбужденное по ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений"). В вывозе песка подозревают организованную преступную группу.

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