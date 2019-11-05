Станислав Черчесов: "Соболев после вызова не проявил себя должным образом"

Стало известно, что форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев все же не войдет в состав сборной России. Об этом сообщает sport-express.ru.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал это решение: "Смотрим, кто как себя проявляет в чемпионате, отсюда и выбор. Смолов травмирован, не играет. Чалов выступает за молодежную сборную. А Соболев после вызова не проявил себя должным образом. Играл не так, как мы ожидали".

Напомним, в октябре Соболева вызвали в сборную. Тогда Станислав Черчесов отметил, что форварда позвали в сборную за высокую результативность в "Крыльях Советов".