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ЖКХ и благоустройство Общество

В Волгаре на сутки отключат воду

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 6 ноября, с 10:00 в жилом районе "Волгарь" будет отсутствовать водоснабжение, сообщает пресс-служба "Самарских коммунальных систем".

К сетевикам поступило обращение от организации, строящей автомобильную дорогу от примыкания к ул. Осетинской с выходом на автомобильную дорогу на ул. Народную. Для продолжения работ и осуществления врезки нового трубопровода им необходимо отключение существующего водовода диаметром 700 мм.

В связи с этим будет отключено холодное водоснабжение на улицах Казбекской, Пирогова, Шоссейной, Осетинской, Казачьей, Ново-Комсомольской, Парниковой, Кашпирской, Западной, в переулке Шоссейном с 10:00 6 ноября до 10:00 7 ноября.

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