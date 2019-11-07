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Футбол Спорт

Артем Тимофеев и Никита Чернов не сыграют за "Крылья" со "Спартаком"

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полузащитник Артем Тимофеев и защитник Никита Чернов не смогут принять участие в матче с московским "Спартаком", сообщает пресс-служба ФК "Крылья Советов".

Сыграть за самарцев Тимофееву не позволят условия арендного соглашения, а Чернов в матче с "Рубином" получил четвертую желтую карточку. Также за "Крылья" из-за травмы не выступит Паул Антон. Он не сможет принять участие в оставшихся играх этого года.

А вот Александр Анюков, отбывший двухматчевую дисквалификацию, и Срджан Мияйлович, пропускавший матч с "Рубином", смогут выйти на поле.

Напомним, "Крылья Советов" сыграют со "Спартаком" в субботу, 9 ноября, на "Открытие Арене". Начало матча в 20:00 по самарскому времени. Встречу команд рассудит Виталий Мешков.

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