Куйбышевский НПЗ организовал для детей праздник "Дружба без границ"

Праздники для особенных детей, детей-сирот заводчане проводят ежегодно. У каждого ребенка своя история: кто-то остался без родителей, кто-то лишен возможности самостоятельно передвигаться. Поэтому "Дружба без границ" для них — это и общение со старыми друзьями, и новые открытия. Такие осенние мероприятия стали уже традицией, причем ни одно из них не похоже на предыдущие. В прошлом году для ребят провели мастер-класс по изготовлению игрушек, а в этом — показали выставку "Мы с тобой мечтатели" и кукольное представление.

Для 40 подопечных центра "Семья" — "Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа" — показали спектакль "Друзья, значит?". Многие ребята никогда не были в театре, и первая встреча с прекрасным произвела сильное впечатление. Заинтересовала их и выставка, которую подготовили воспитанники студии творчества "Фантазия". В рисунках юные художники рассказали о своих мечтах. Здесь и победа футбольной команды на чемпионате школы, и путешествия по далеким землям, и освоение будущей профессии. А кого-то воображение унесло в волшебную сказочную страну, где живут фея-инопланетянка, крылатая лошадка, пингвины-фигуристы и русалки. Гости настолько прониклись мечтательным и лирическим настроением, что в ожидании спектакля организовали спонтанные поэтические чтения, по очереди декламируя стихи.

Потом наступило время сказки. Волшебную историю про страну Тилимилитрямдию, которую медвежонок выдумал для своих друзей ежика и зайца, ребятам рассказали студенты Самарского государственного института культуры — это их курсовая работа. "Спектакль интерактивный — зрители тоже принимают участие, — пояснила старший преподаватель СГИКа Ирина Прянишникова. — А для студентов это экзамен — они должны сыграть так, чтобы дети открыли рот в начале спектакля и закрыли его только в конце". Экзамен студенты выдержали на "отлично". Юные зрители, затаив дыхание, следили за тем, как разворачивается история про настоящую дружбу, которая помогла преодолеть все трудности и победить злого волка.

"Друзья должны быть у каждого человека. У меня их много и во дворе, и в классе", — поделилась впечатлениями третьеклассница Аня Недыхалова.

Понравилась постановка и взрослым зрителям. Татьяна Горшкова пришла на спектакль с внуком Гришей и правнучкой Соней, которых воспитывает одна: "Мои внуки любят смотреть спектакли. К сожалению, часто посещать театры мы не можем, а тут такой случай. Сказка очень понравилась и мне, и ребятам. Замечательно, что мы смогли посмотреть ее в хорошей компании, и дети увидели других ребятишек. Сегодня у нас настоящий праздник". Такие праздники помогают детям-сиротам, детям с ограниченными возможностями здоровья обрести уверенность в своих силах, дают заряд положительных эмоций, возможность встретиться и подружиться с ровесниками.