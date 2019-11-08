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Общество

В Самаре состоялся показ спектакля "Лебединое озеро", посвященного военному параду 7 ноября 1941 года

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Чреду памятных мероприятий, приуроченных к 78-й годовщине военного парада, прошедшего в Куйбышеве 7 ноября 1941 года, сегодня завершил спектакль "Лебединое озеро". В это вечер на одну сцену вышли солисты Большого театра и артисты Самарского театра оперы и балета, чтобы воссоздать легендарный балет и тем самым отдать дань уважения коллегам из прошлого и почтить память героев войны.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В Куйбышев, ставший Запасной столицей, были эвакуированы ведущие политические, стратегические и культурные центры СССР, в их числе был и Большой театр. Балет "Лебединое озеро" стал первым полноценным спектаклем эвакуированного Большого театра на куйбышевской сцене. Его премьера состоялась в Запасной столице 14 декабря 1941 года, всего спектакль был показан 58 раз.

В знаковой постановке партию Одетты, королевы лебедей исполнила прима-балерина Большого театра Юлия Степанова. Она отметила, что для неё большая честь принимать участие в такой исторической постановке: "Я не представляю, как это было раньше, как артисты могли вообще это все выносить и продолжать заниматься, потому что сейчас нам кажется, что тяжело, когда все есть, в тепле, а тогда не представляю, как это было тяжело. Думаю, это своего рода подвиг. И я рада, что в таком воспоминании я участвую и могу прикоснуться к этому". В роли Принца Зигфрида — премьер "большого" Денис Родькин. Артист также подчеркнул, что восхищается своими коллегами, которые в условиях военного времени поднимали дух солдат, медсестёр и заводских рабочих.

Зрителями спектакля стали многие заслуженные жители области, а также представители дипмиссий, члены Совета Федерации, ветераны и Почетные граждане.

Приветствуя гостей вечера, Глава региона Дмитрий Азаров отметил: "Спектакль, который мы увидим, олицетворяет собой связь времен, самые трагические станицы истории. Я благодарен солистам Большого Театра за то, что они откликнулись на наше предложение сегодня приехать к нам, продемонстрировать свое искусство".

Глава региона добавил, что участие выдающихся деятелей искусств в мероприятиях, приуроченных к Параду Памяти, подчёркивает значимость самарского парада и работы региона по сохранению исторического наследия. "Я хочу вам пожелать приятного просмотра, самых добрых впечатлений. Уверен, спектакль вдохновит нас с вами на новые свершения".

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