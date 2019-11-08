КДК рассмотрит матч "Крылья Советов" — "Рубин" после проверки РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отложил рассмотрение матча 15-го тура чемпионата России "Крылья Советов" — "Рубин", сообщает sport-express.ru со ссылкой на главу КДК Артура Григорьянца.

"Мы отложили рассмотрение этого матча. Сейчас премьер-лига проводит свою проверку обстоятельств, поэтому КДК рассмотрит эту встречу после того, как получит заключение от лиги. Надеюсь, это состоится на следующей неделе", — сказал Григорьянц.

Напомним, встреча команд состоялась 4 ноября на "Самара Арене" и завершилась ничьей — 0:0. Во время игры фанаты самарского клуба и гостей устроили драку. Семь участников потасовки привлечены к административной ответственности.

В Самару на место инцидента была направлена комиссия премьер-лиги.

Также во время матча произошло ЧП: скончался один из стюардов. Мужчина внезапно почувствовал недомогание, ему вызвали "скорую", но, несмотря на усилия медиков, он скончался на стадионе.