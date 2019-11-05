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Комиссия премьер-лиги проведет проверку в Самаре по факту драки болельщиков Семь участников потасовки на матче "Крылья Советов" - "Рубин" привлечены к административной ответственности "Крылья" завершили первый круг РПЛ ничьей с "Рубином" Молодежка "Крыльев Советов" обыграла резервистов "Рубина" Миодраг Божович претендует на приз лучшему тренеру октября в РПЛ

Футбол Спорт

Комиссия премьер-лиги проведет проверку в Самаре по факту драки болельщиков

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Премьер-лига проводит проверку по факту драки болельщиков во время матча 15-го тура РПЛ "Крылья Советов" - "Рубин", пишет sport-express.ru.

Напомним, в понедельник, 4 ноября, на трибунах "Самара Арены" фанаты самарского клуба и гостей устроили драку. Семь участников потасовки привлечены к административной ответственности.

В Самару на место инцидента направлена комиссия премьер-лиги.

Также во время матча произошло ЧП: скончался один из стюардов. Мужчина внезапно почувствовал недомогание, ему вызвали "скорую", но, несмотря на усилия медиков, он скончался на стадионе.

 

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