Комиссия премьер-лиги проведет проверку в Самаре по факту драки болельщиков

Премьер-лига проводит проверку по факту драки болельщиков во время матча 15-го тура РПЛ "Крылья Советов" - "Рубин", пишет sport-express.ru.

Напомним, в понедельник, 4 ноября, на трибунах "Самара Арены" фанаты самарского клуба и гостей устроили драку. Семь участников потасовки привлечены к административной ответственности.

В Самару на место инцидента направлена комиссия премьер-лиги.

Также во время матча произошло ЧП: скончался один из стюардов. Мужчина внезапно почувствовал недомогание, ему вызвали "скорую", но, несмотря на усилия медиков, он скончался на стадионе.