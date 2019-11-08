16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области синоптики объявили желтый уровень опасности В регионе отметят 100-летие образования Чувашской автономной области Как защитить себя от мышиной лихорадки Кондитерскую в Кировском районе закрыли на три месяца за нарушение санитарных норм В Самаре состоялся показ спектакля "Лебединое озеро", посвященного военному параду 7 ноября 1941 года

Общество

В регионе отметят 100-летие образования Чувашской автономной области

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 11 ноября, в 18:00 на сцене самарского ДК "Нефтяник" состоится праздничный концерт в рамках Дней культуры Чувашской Республики в Самарской области, посвященных 100-летию образования Чувашской автономной области. 12 ноября концерт пройдет в 18:00 в большом зале КЦ "Автоград" в Тольятти.

В концертной программе примут участие Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца, коллективы Чувашской государственной филармонии.

Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца, художественным руководителем которого является народный артист Российской Федерации Юрий Васильев, - широко известный в России и за рубежом коллектив, лауреат всесоюзных и всероссийских конкурсов, лауреат Государственной премии Чувашской Республики им. К.В.Иванова.

Эстрадно-фольклорный ансамбль "Сявал" Чувашской государственной филармонии представлял Чувашию на XXII Зимних Олимпийских играх в Сочи, активное участвовал во Всероссийском фестивале-марафоне Надежды Бабкиной "Песни России", представлял культуру родного края на открытии Дней Чувашской Республики в Госдуме РФ.

С лучшими образцами народной чувашской музыки также выступят эстрадный ансамбль "Сеспель" и танцевальная компания "Nota "G".

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре в девятый раз прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре в девятый раз прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре открылся it-форум #404fest

В Самаре открылся it-форум #404fest

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1