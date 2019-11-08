В регионе отметят 100-летие образования Чувашской автономной области

В понедельник, 11 ноября, в 18:00 на сцене самарского ДК "Нефтяник" состоится праздничный концерт в рамках Дней культуры Чувашской Республики в Самарской области, посвященных 100-летию образования Чувашской автономной области. 12 ноября концерт пройдет в 18:00 в большом зале КЦ "Автоград" в Тольятти.

В концертной программе примут участие Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца, коллективы Чувашской государственной филармонии.

Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца, художественным руководителем которого является народный артист Российской Федерации Юрий Васильев, - широко известный в России и за рубежом коллектив, лауреат всесоюзных и всероссийских конкурсов, лауреат Государственной премии Чувашской Республики им. К.В.Иванова.

Эстрадно-фольклорный ансамбль "Сявал" Чувашской государственной филармонии представлял Чувашию на XXII Зимних Олимпийских играх в Сочи, активное участвовал во Всероссийском фестивале-марафоне Надежды Бабкиной "Песни России", представлял культуру родного края на открытии Дней Чувашской Республики в Госдуме РФ.

С лучшими образцами народной чувашской музыки также выступят эстрадный ансамбль "Сеспель" и танцевальная компания "Nota "G".