В Тольятти двух экс-полицейских обвиняют в фальсификации наркотического дела

В Тольятти в суд Автозаводского района направили уголовное дело двоих бывших оперуполномоченных городского УМВД. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

В зависимости от роли каждого, их обвиняют по ч. 4 ст. 303 УК РФ ("Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности") и п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

По версии следствия, в начале августа 2018 г. оперативники сфальсифицировали результаты оперативно-разыскной деятельности по факту незаконного производства и хранения дезоморфина.