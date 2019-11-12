Самарец заплатит штраф за многолетние взятки таможенникам

Мировой суд Советского района Самары рассмотрел уголовное дело 30-летнего местного жителя, которого обвиняли в даче взятки. Об этом сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура.

Работая в должности таможенного декларанта, мужчина с 2015 по 2018 г. давал мелкие взятки главному инспектору одного из отделов Самарской таможни за консультации при оформлении декларации на товары из Китая.

На суде обвиняемый не признал вину. Ему вменяли 32 эпизода взяток. По 19 эпизодам истек срок давности. По оставшимся 12 эпизодам самарцу назначили штраф 75 тыс. рублей.

Инспектора таможни, получавшего взятки, осудили ранее. Ему тоже назначили штраф.